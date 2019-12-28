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    Сб., 28 декабря 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Верстак
    • New! Quincy Cегодня в 20:56 «Ответить»
      Друзья-товарищи, где можно купить столярные верстаки на предприятие?
      • New! Alabay Cегодня в 20:58 «Ответить»
        Мы с товарищем открыли столярных цех. Со временем расширили его, соответственно начали закупать верстаки столярные постепенно. Брали постоянно у одного производителя, тут http://unonamebel.ru/catalog/verstaki-stolyarnye/. Понравились цены, оперативность и обслуживание.
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