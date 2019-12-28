Задумала подарить мужу что-то оригинальное, решила остановить выбор на подарке-впечатлении, таком, как мужское СПА. Знаю, что эта услуга сейчас приобретает все большую популярность среди представителей сильного пола. Подскажите, пожалуйста, хороший СПА салон для мужчин в Нижнем Новгороде.
В прошлом году решили с мужем сходить на день влюбленных в СПА, знакомые посоветовали салон LUX https://luxspann.ru/ , очень понравилось все, красивая обстановка, квалифицированный персонал, специальные программы, как для пар, так и отдельно для мужчин.