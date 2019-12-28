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    Сб., 28 декабря 2019г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Нужна помощь с переоформлением лицензии
    • Сегодня! sashachistovs Cегодня в 20:24 «Ответить»
      Здравствуйте! Кто знает юридическую компанию или частных юристов которые занимаются переоформлением документов которые подтверждают наличие лицензии? Буду очень благодарен за ответ.
      • Сегодня! nadyakomanova Cегодня в 20:35 «Ответить»
        Есть такая юридическая компания "Ваш Консультант" которая занимается юридическими и бухгалтерскими услугами, также в их услуги входит переоформление документа подтверждающего наличие лицензии. Связаться с ними можно оставив онлайн-заявку на сайте http://vk-licenzii.ru/ или позвонив по телефонам которые также указанны на сайте.
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