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    Сб., 28 декабря 2019г.
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    Тема: сериал Родина
    • Maui Вчера в 23:14 «Ответить»
      Мне очень понравился сериал Родина http://a.tabfilm.ru/533-rodina-vse-sezon...onlayn-ddq.html Он с первых серий поразил меня своим закрученным сюжетом с нарастающей интригой. Особенно удивили некоторые моменты в повествовании, напрямую связанные с реальными событиями в мировой политике, это приближает его к нынешним реалиям.
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