Давно искала где приобрести прибор БИОЛИС. Продают его только через интернет и нужно платить еще и за доставку что в сумме выходит дороговато. Сейчас узнала что на сайте https://biolis.ru/ доставка бесплатная по всей России. Заказала себе, так как у крестной такой же прибор уже имеется несколько лет. На сайте имеется несколько модификаций, себе выбрала новую модель. Показаний для применения у прибора много, их даже не стоит перечислять. Прочитайте принцип работы на сайте и посмотрите видео отзывы тех, кому он уже помог.