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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Недорогая стойка-ресепшн
    • Сегодня! Krisstinna Cегодня в 12:11 «Ответить»
      При переезде в новое здание заказывали мебель в офисы и совсем забыли за стойку-ресепшн. Не было уже времени ездить по магазинам и подбирать стойку для администратора по нашим размерам подходящего цвета. Померяли размеры под нее и в интернете нашли стойки ресепшн - https://leadermebel.ru/ofisnye-stojki-resepshn/ разной ценовой категории под любой кошелек. Нам подошла офисная стойка-ресепшн RIVA Венге металлик для приемной. Не только практичная, но и красивая. По деньгам вышла как раз под наш ограниченный бюджет.
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