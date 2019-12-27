При переезде в новое здание заказывали мебель в офисы и совсем забыли за стойку-ресепшн. Не было уже времени ездить по магазинам и подбирать стойку для администратора по нашим размерам подходящего цвета. Померяли размеры под нее и в интернете нашли стойки ресепшн - https://leadermebel.ru/ofisnye-stojki-resepshn/ разной ценовой категории под любой кошелек. Нам подошла офисная стойка-ресепшн RIVA Венге металлик для приемной. Не только практичная, но и красивая. По деньгам вышла как раз под наш ограниченный бюджет.