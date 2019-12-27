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    Тема: Есть вопросы по криптовалюте
    • New! bella56 Cегодня в 10:16 «Ответить»
      Здравствуйте. Ребята те кто занимается криптовалютой подскажите мне пожалуйста, на каких биржах сидеть. Я в этом новичок и хочу найти реально адекватную криптобиржу. Жду советов!
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