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Тема: Есть вопросы по криптовалюте
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New!
bella56
Cегодня в 10:16
«Ответить»
Здравствуйте. Ребята те кто занимается криптовалютой подскажите мне пожалуйста, на каких биржах сидеть. Я в этом новичок и хочу найти реально адекватную криптобиржу. Жду советов!
New!
dasha23
Cегодня в 10:17
«Ответить»
Привет. Чувак, ну в нете очень много рейтингов, и я даже не скажу тебе кому из них верить а кому нет. Есть и купленные рейтинги. Вот тот кому я доверяю
https://savecoin.ru/top-crypto-exchanges.html
New!
bella56
Cегодня в 10:17
«Ответить»
Спасибо большое!
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