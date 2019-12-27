Суть арендного решения в том, что предприниматель может не покупать собственную ККТ, а арендовать ее у поставщика услуг сервиса фискализации. В таком случае касса с фискальным накопителем устанавливается в дата-центре и подключается к сервису фискализации.
Это решение можно назвать облачным, поскольку оборудование находится у поставщика услуг, а не у заказчика. Оформление услуги аренды онлайн-кассы происходит следующим образом: владелец интернет-магазина связывается с компанией, предоставляющей арендное решение, заключает с ней договор аренды оборудования, покупает ФН и оплачивает лицензию на использование сервиса фискализации.