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    Пт., 27 декабря 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Бизнес.Ру Онлайн Чеки
    • Сегодня! bella56 Cегодня в 09:46 «Ответить»
      Поскольку использование онлайн-кассы для интернет-магазина обязательно, её необходимо либо купить, либо взять в аренду https://online-check.business.ru/arenda-...ernet-magazina/.

      Суть арендного решения в том, что предприниматель может не покупать собственную ККТ, а арендовать ее у поставщика услуг сервиса фискализации. В таком случае касса с фискальным накопителем устанавливается в дата-центре и подключается к сервису фискализации.

      Это решение можно назвать облачным, поскольку оборудование находится у поставщика услуг, а не у заказчика. Оформление услуги аренды онлайн-кассы происходит следующим образом: владелец интернет-магазина связывается с компанией, предоставляющей арендное решение, заключает с ней договор аренды оборудования, покупает ФН и оплачивает лицензию на использование сервиса фискализации.
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