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    Пт., 27 декабря 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: чем пробить трубы?
    • Сегодня! Наталия23 Cегодня в 09:24 «Ответить»
      Посоветуйте чем можно пробить трубы в квартире? Потому что обычным вантузом приходится каждый день прочищать.
      • New! ViktorH Cегодня в 10:35 «Ответить»
        Я себе домой покупал ручное устройство для прочистки труб ROTORICA TURBOSPIN 8 , довольно так не плохо пробивает. Стоит не дорого, так зато это на много эффективней чем вантуз. Брал в магазине "Диам алмаз" https://diam-almaz.ru/rabota-s-trubami/prochistnye-mashiny/ . Так же вы можете подъехать по адресу г. Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д. 9, стр.4, этаж 1, ком 8.
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