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    Чт., 26 декабря 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Ремонт сцепления иномарок Владимир.
    • krasALISA Вчера в 22:30 «Ответить»
      Всем привет. Езжу на Ниссан Кашкай. Похоже, скоро придется менять сцепление, поэтому сейчас для меня актуален вопрос поиска хорошего автосервиса. У кого был такой опыт, посоветуйте, пожалуйста, надежную компанию, чтобы сделали все качественно и по разумной цене.
      • damanTIM Вчера в 22:34 «Ответить»
        Для меня, как для владельца автомобиля, поиск хорошего автосервиса тоже всегда был актуален. Сейчас остановил выбор на БестВей https://bestway33.ru/remont-avto/zamena-scepleniya , первый раз был там на бесплатной диагностике, обслужили грамотно и оперативно, оказалось нужен капремонт. Нужные запчасти были в наличии, поменяли все быстро, претензий нет.
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