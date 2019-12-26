Всем привет. Езжу на Ниссан Кашкай. Похоже, скоро придется менять сцепление, поэтому сейчас для меня актуален вопрос поиска хорошего автосервиса. У кого был такой опыт, посоветуйте, пожалуйста, надежную компанию, чтобы сделали все качественно и по разумной цене.
Для меня, как для владельца автомобиля, поиск хорошего автосервиса тоже всегда был актуален. Сейчас остановил выбор на БестВей https://bestway33.ru/remont-avto/zamena-scepleniya , первый раз был там на бесплатной диагностике, обслужили грамотно и оперативно, оказалось нужен капремонт. Нужные запчасти были в наличии, поменяли все быстро, претензий нет.