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    Ср., 25 декабря 2019г.
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    Тема: Игры на телефон
    • New! Наталия23 Cегодня в 10:48 «Ответить»
      Где вы качаете бесплатные игры? Я вот недавно наткнулась на сайт "Captain-droid" и скачала ребенку гонки https://captain-droid.com/games/racing/ . Игра очень увесистая и с крутой графикой, скачивалась очень быстро. Этот сайт похож на плей маркет, но мне он удобнее и вроде как больше бесплатных программ...
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