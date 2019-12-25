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    Ср., 25 декабря 2019г.
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    Тема: Кресло для отдыха
    • Сегодня! Володя92 Cегодня в 08:38 «Ответить»
      Посоветовал мне приятель купить для отдыха кресло-качалку. А вот я в сомнении - так ли в нём комфортно?
      • Сегодня! Георг Cегодня в 08:49 «Ответить»
        А почему же нет то? В этом кресле полулежишь, всё тело расслабляется и отдыхает. Так что, прав Ваш приятель. Только тут https://green3.ru/catalog/kresla_kachalki/ я бы Вам посоветовал присмотреть мягкое кресло-качалку. Всё же ротанг для этого менее подходит. Ну это я так думаю, может у кого другое мнение.
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