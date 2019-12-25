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    Ср., 25 декабря 2019г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Экипировка для рыбалки
    • New! Forex Вчера в 23:03 «Ответить»
      Форумчане, есть среди вас рыбаки? Подскажите, вы покупаете на зиму утепленый костюм для рыбалки или используете термобелье? Держат ли тепло зимние комплекты?
      • New! Lupinn Вчера в 23:07 «Ответить»
        После того, как сильно заболел, теперь стараюсь беречься. Одеваю термобелье, теплый бушлат, а недавно жена подарила носки с подогревом. Отличная штука!
        • New! Upiterok Вчера в 23:29 «Ответить»
          Нужно выбирать экипировку для рыбалки, которая сохраняет внутреннее тепло и в то же время отличается легкостью и комфортом. Какую все-таки спец одежду купить, наверное, играет роль личных предпочтений. Но выбирайте ткань и утеплитель с высокими эксплуатационными характеристиками. Мне нравится костюм компании Graff, а вам https://pike.ru/graff/
          • New! Улыбочка Вчера в 23:34 «Ответить»
            Мой муж тысячи тратит на одежду и разные приспособления для рыбалки. Дешевле рыба стоит, чем его затраты. Но что поделать!
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