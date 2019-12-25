Если Вы планируете постройку загородного коттеджа стоит рассмотреть вариант заказа строительства дома по типовому шаблону. На сайте https://catalog-plans.ru/ есть возможность выбрать проект по параметрам, при помощи фильтра: тип строения, стиль, площадь, габариты, этажность, отделка, наличие 3D-модели и другим. В 3D можно подобрать строительный материал, сформировать техническое задание на доработку проекта дома, разместить дом на участке и рассчитать смету строительства. Очень удобно и быстро можно выбрать проект и купить его для постройки коттеджа.