Беларусь часто называют краем озер, насчитывающим более десятка тысяч водоемов. Практически каждое озеро имеет свою легенду и интересную историю. Это делает отдых на озерах интересным и запоминающимся. На сайте https://belarusgid.by/otdyh-na-ozyorah-belarusi/ Вы сможете узнать всё об отдыхе на озерах Беларуси. Выбрать для путешествия можно любое из озерных групп, таких как Нарочанская, Лепельская, Освейская и Ушачская. Браславские и Голубые озера также пользуются высоким спросом среди отдыхающих.