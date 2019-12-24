Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 24 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 162 посетителя
    Форум: Туризм, путешествия
    Новая тема
    Тема: Отдых на озёрах Беларуси
    • Сегодня! Krisstinna Cегодня в 16:54 «Ответить»
      Беларусь часто называют краем озер, насчитывающим более десятка тысяч водоемов. Практически каждое озеро имеет свою легенду и интересную историю. Это делает отдых на озерах интересным и запоминающимся. На сайте https://belarusgid.by/otdyh-na-ozyorah-belarusi/ Вы сможете узнать всё об отдыхе на озерах Беларуси. Выбрать для путешествия можно любое из озерных групп, таких как Нарочанская, Лепельская, Освейская и Ушачская. Браславские и Голубые озера также пользуются высоким спросом среди отдыхающих.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Выкуп авто Фиат2(1) АвтоФорумalbert83810.07.19 в 16:05Quincy Cегодня в 17:53
      Гинеколог8(1) Медицина и ЗдоровьеTatiana8926.10.19 в 11:17Diego13 Cегодня в 17:52
      Выезд автоюриста4АвтоФорумRomanBest06.10.19 в 18:51Loska22 Cегодня в 17:40
      производители антикоррозийной пасты1Технический прогресс, инновацииOleg123Cегодня в 17:02Oleg123 Cегодня в 17:02
      Отдых на озёрах Беларуси1Туризм, путешествияKrisstinnaCегодня в 16:54Krisstinna Cегодня в 16:54
      Хочу познакомится с иностранцем2Женский форумVarum02.12.19 в 12:49Diego13 Cегодня в 16:44
      Игры на Android8Компьютеры, смартфоны, гаджетыvikivistos15.11.19 в 12:09ViktorH Cегодня в 16:22
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода