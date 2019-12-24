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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Как сделать вывески из пайеток
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:44 «Ответить»
      Мне хорошо знакомы эти конструкции из пайеток. Мы активно их
      использовали при создании выставочных композиций на профильных
      выставках. Они яркие, необычные, хорошо видны издалека. Декоративная
      система SolaAir нами была опробована не раз перед тем, как мы заказали
      баннеры и вывески из пайеток, когда пришло время ребрендинга.
      http: //solaair. ru/ Эти панели с пайетками нас не подвели, отработали по
      полной. Так как в преддверии Нового года и Рождества кое-кто
      задумывается о смене вывески, могу предложить использовать, как
      вариант, эти динамические конструкции.
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