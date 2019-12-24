Успешные продажи во все времена были залогом успешного построения бизнеса.Что только люди не придумали чтобы зарабатывать деньги,и в итоге в наше время всё упёрлось в несколько поисковых систем и их ставки на рекламные слова.Конечно есть много других вариантов:листовки,соц сети,телевидение или в конце концов удачный сео проект.Но всё это или очень дорого или ужасно долго.Я бы хотел поделиться своим опытом поднятия продаж через,который смог выполнять разного рода задачи и принёс неожиданно положительные результаты,особенно если исходить из того что данный сервис использовался в качестве эксперимента.Возможно вы скажите,что эти роботы уже надоели,особеноо если где-то в банке оставил заявку или обратился в юридическую контору,потом придётся сим-карту менять и т.д. Но если правильно составить задачу и взять хорошую базу,то результаты не заставят себя долго ждать. Ребята из этойкомпании,давно работают с разного рода бизнесом и подберут очень хорошее решение,еще в стадии бесплатного теста,что облегчает задачу и в итоге ты понимаешь за что ты будешь платить и сколько.