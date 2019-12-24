Нам привезли пару кроликов. Теперь хотим с мужем попробовать их развести. Но мы в этом деле абсолютные новички. Подскажите, есть ли какие-то секреты, о которых надо знать? И как правильно кормить эту живность?
Я бы сказала, что кролики очень утлые животные и заниматься их разводом действительно очень сложно. Особых секретов наверное нет, но там надо постоянно следить за состоянием их здоровья. Регулярно колоть прививки и т. д.
Я полностью согласен с предыдущим комментатором. Кроликам нужно с самого детства колоть разные прививки и не факт, что это обеспечит им выживаемость. Еще, не мало важный факт, так это рацион кормления. Лучше всего, когда их питание будет полностью сбалансированное. Что именно должно входить в их корм можно посмотреть здесь https://bit.ly/2tMACX9 Возможно эта информация вам и поможет в вашем желании заниматься кроликами.