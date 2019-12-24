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    Вт., 24 декабря 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Кролики
    • Велика Вчера в 21:44 «Ответить»
      Нам привезли пару кроликов. Теперь хотим с мужем попробовать их развести. Но мы в этом деле абсолютные новички. Подскажите, есть ли какие-то секреты, о которых надо знать? И как правильно кормить эту живность?
      • Гелана Вчера в 21:48 «Ответить»
        Я бы сказала, что кролики очень утлые животные и заниматься их разводом действительно очень сложно. Особых секретов наверное нет, но там надо постоянно следить за состоянием их здоровья. Регулярно колоть прививки и т. д.
        • Zakir Вчера в 21:52 «Ответить»
          Я полностью согласен с предыдущим комментатором. Кроликам нужно с самого детства колоть разные прививки и не факт, что это обеспечит им выживаемость. Еще, не мало важный факт, так это рацион кормления. Лучше всего, когда их питание будет полностью сбалансированное. Что именно должно входить в их корм можно посмотреть здесь https://bit.ly/2tMACX9 Возможно эта информация вам и поможет в вашем желании заниматься кроликами.
          • Февралий Вчера в 22:01 «Ответить»
            А я бы не стал тратить время на этих животных. Я бы лучше занялся нутриями. Они более живучие и устойчивые ко многим болезням...
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