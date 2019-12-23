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    Пн., 23 декабря 2019г.
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    Тема: Где купить песок в Москве?
    • New! Krisstinna Cегодня в 12:27 «Ответить»
      При строительстве дома столкнулись с проблемой поставки песка большими объемами. У одних график работы всего пол дня, у других проблемы с транспортом или по стоимости выходит очень дорого. Начали искать через интернет и нашли компанию «ДЭКАР Строй», которая поставляет песок круглосуточно собственным транспортом по самой низкой цене. На сайте компании https://dcs-rent.ru/pesok-s-dostavkoj купить песок в Москве и Московской области можно любого типа – карьерный, сеяный, мытый, речной, крупнозернистый или пескогрунт. Консультант подсказал какой песок нам лучше подойдет для каких целей. Все доставили в срок без задержек.
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