При строительстве дома столкнулись с проблемой поставки песка большими объемами. У одних график работы всего пол дня, у других проблемы с транспортом или по стоимости выходит очень дорого. Начали искать через интернет и нашли компанию «ДЭКАР Строй», которая поставляет песок круглосуточно собственным транспортом по самой низкой цене. На сайте компании https://dcs-rent.ru/pesok-s-dostavkoj купить песок в Москве и Московской области можно любого типа – карьерный, сеяный, мытый, речной, крупнозернистый или пескогрунт. Консультант подсказал какой песок нам лучше подойдет для каких целей. Все доставили в срок без задержек.