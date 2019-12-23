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Тема: Как люди берут кредит онлайн?
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Привет всем! Слышал, что сейчас можно взять кредит онлай без всяких справок и походов в банк. Если так, то это очень удобно, не нужно в очереди стоять. Кто брал? Расскажите как все происходит?
Ну да, так давно уже такое есть, я как-то оформлял - заполнял там форму специальную с моими данными, а потом выяснилось, что кредит мне не нужен вовсе и так я не узнал одобрили мне или нет.
Это несложно, но получается, что вы все равно обращаетесь в тот или иной банк, просто заявку подаете онлайн. Странно, что вы не знали, обычно в каждом банке говорят об этом. Для начала вам нужно определисься какой банк вам больше нравится, какая процентная ставка вас устроит, а потом просто заполняете заявку и спустя некоторое время узнаете результат
https://facredit.ru/offers/potrebitelskij-kredit/
Бывает такое, что сразу одобрение, а бывает, что молчат и до трех дней рассматривают, как бы вы и просто в банк пошли, а потом хоп! И отказ...Кому как повезет.