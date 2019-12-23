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    Пн., 23 декабря 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Как люди берут кредит онлайн?
    • ДОННИК Вчера в 19:15 «Ответить»
      Привет всем! Слышал, что сейчас можно взять кредит онлай без всяких справок и походов в банк. Если так, то это очень удобно, не нужно в очереди стоять. Кто брал? Расскажите как все происходит?
      • Беня Вчера в 19:22 «Ответить»
        Ну да, так давно уже такое есть, я как-то оформлял - заполнял там форму специальную с моими данными, а потом выяснилось, что кредит мне не нужен вовсе и так я не узнал одобрили мне или нет.
        • БетсБенж Вчера в 19:59 «Ответить»
          Это несложно, но получается, что вы все равно обращаетесь в тот или иной банк, просто заявку подаете онлайн. Странно, что вы не знали, обычно в каждом банке говорят об этом. Для начала вам нужно определисься какой банк вам больше нравится, какая процентная ставка вас устроит, а потом просто заполняете заявку и спустя некоторое время узнаете результат https://facredit.ru/offers/potrebitelskij-kredit/
          • tussya Вчера в 20:02 «Ответить»
            Бывает такое, что сразу одобрение, а бывает, что молчат и до трех дней рассматривают, как бы вы и просто в банк пошли, а потом хоп! И отказ...Кому как повезет.
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