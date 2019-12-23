Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 23 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 143 посетителя
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Проблемы с носом
    • Miha88 Вчера в 18:20 «Ответить»
      Всем привет) После аварии мой нос так и не вернулся в тот красивый вид, что был до этого. Врачи советуют обратиться в косметологическую клинику, а я боюсь, что мне сделают еще хуже.. Может кто знает хорошую клинику?
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Сколько нужно откладывать в месяц, чтобы купить квартиру5(1) Недвижимостьstasbaranni23.02.16 в 10:58Rita787 Cегодня в 00:03
      Спецодежда15(1) Строительство и ремонтelza14.12.15 в 17:47Valya75 Вчера в 23:56
      Детская одежда5(1) Мода, одежда, обувьВелика09.11.19 в 22:28Аноним Вчера в 23:12
      Кем можно поработать удаленно?3Ни о чем и о важномИннокентий 3420.12.19 в 11:57Hanata Вчера в 22:02
      Духи6Женский форумfalling29.11.19 в 13:16dianina_1989 Вчера в 21:28
      Выбор авто4АвтоФорумMaKsS_15.10.19 в 11:38Мирон Вчера в 21:27
      Что подарить себе?!61Ни о чем и о важномNatawkin24.11.10 в 11:46dianina_1989 Вчера в 21:24
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода