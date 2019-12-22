Самые востребованные отопительные радиаторы Loten. У них и цены ниже, и срок службы дольше. А выбрать можно и вертикальные, и напольные. Выбор огромный, а цена ниже. И вообще радиаторы отопления Loten [URLhttp://www.loten-spb.ru/]http://www.loten-spb.ru/[/URL] считаются дизайнерскими за оригинальное исполнение. Вот почему в России выбирают именно Loten судя по статистике продаж радиаторов в 2019 году.
Да Loten одна из лучших фирм производителей радиаторов отопления. Только вот ссылка на официального представителя у вас не та. Можете дать рабочую ссылку на сайт официального представителя фирмы Loten в России.