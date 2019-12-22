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    Вс., 22 декабря 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Радиаторы отопления Loten
    • Сегодня! gany Cегодня в 10:14 «Ответить»
      Самые востребованные отопительные радиаторы Loten. У них и цены ниже, и срок службы дольше. А выбрать можно и вертикальные, и напольные. Выбор огромный, а цена ниже. И вообще радиаторы отопления Loten [URLhttp://www.loten-spb.ru/]http://www.loten-spb.ru/[/URL] считаются дизайнерскими за оригинальное исполнение. Вот почему в России выбирают именно Loten судя по статистике продаж радиаторов в 2019 году.
      • Сегодня! Lera19 Cегодня в 10:24 «Ответить»
        Да Loten одна из лучших фирм производителей радиаторов отопления. Только вот ссылка на официального представителя у вас не та. Можете дать рабочую ссылку на сайт официального представителя фирмы Loten в России.
        • Сегодня! gany Cегодня в 10:27 «Ответить»
          Да, конечно. Вот адрес сайта http://www.loten-spb.ru/ официального представителя фирмы Loten в России. Там есть и каталог продукции и цены. Смотрите.
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