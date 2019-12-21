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    Сб., 21 декабря 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Обменять валюту в Кривом Роге
    • Сегодня! Vodylupe Cегодня в 16:21 «Ответить»
      Если хотите узнать курс валют в Кривом Роге на сегодня, а затем произвести обмен валют по выгодному курсу, рекомендую воспользоваться данным обменником https://obmenkr.com.ua/
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