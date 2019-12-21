Стали зимой мерзнуть очень сильно ноги. Откровенно говоря, на обуви я экономил и первым делом смотрел при выборе на цену. Сейчас хочу пойти по другому пути и купить качественную обувь. Но моделей очень много, поэтому выбрать сложно в какой будет действительно тепло. Какие будут советы?
Зимние сапоги должны быть абсолютно непромокаемыми и сохранять комфортную температуру ног в любую погоду. Стоит выбирать проверенных временем производителей, которые применяют для изготовления обуви инновационные технологии. Бренд Polyver специализируется на изготовлении обуви, которая способна выдержать экстремальные условия. В ней полностью отсутствуют проклеенные швы. Носить такую обувь Вы будете точно больше одного сезона. Посмотреть модели подобных сапог можно, например, тут https://pike.ru/polyver/