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    Сб., 21 декабря 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Зимняя обувь
    • Сегодня! Сreator Cегодня в 06:48 «Ответить»
      Стали зимой мерзнуть очень сильно ноги. Откровенно говоря, на обуви я экономил и первым делом смотрел при выборе на цену. Сейчас хочу пойти по другому пути и купить качественную обувь. Но моделей очень много, поэтому выбрать сложно в какой будет действительно тепло. Какие будут советы?
      • Сегодня! Данабек Cегодня в 06:56 «Ответить»
        Зимние сапоги должны быть абсолютно непромокаемыми и сохранять комфортную температуру ног в любую погоду. Стоит выбирать проверенных временем производителей, которые применяют для изготовления обуви инновационные технологии. Бренд Polyver специализируется на изготовлении обуви, которая способна выдержать экстремальные условия. В ней полностью отсутствуют проклеенные швы. Носить такую обувь Вы будете точно больше одного сезона. Посмотреть модели подобных сапог можно, например, тут https://pike.ru/polyver/
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