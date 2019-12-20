Здравствуйте, в Казани много на что можно посмотреть и есть где погулять, провести время. Из известных достопримечательностей я бы отметила Казанский Кремль, Башню Сююмбике, Храм Всех Религий, Петропавловский собор, Улицу Баумана, но интересных объектов истории и архитектуры куда больше. Кстати здесь есть Аквапарк "Ривьера" - классное место. Я с сестрой в августе была в Казани. Нам понравился и запомнился город. Мы посещали экскурсии разные, их можно заказать тут: https://kazantravel.ru/tours/ Советую вам ознакомиться и подобрать парочку интересных мест для посещения.)