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    Пт., 20 декабря 2019г.
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    Тема: Поездка в Казань
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 15:36 «Ответить»
      Скоро поеду с мужем в Казань, где там можно побывать?
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 15:37 «Ответить»
        Когда мы ездили с подругой в Казань, мы заказывали для себя экскурсию по городу. Экскурсии по Казани заказывали на сайте https://kazantravel.ru/tours/ Вам тоже советую к ним обратиться.
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