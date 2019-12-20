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    Пт., 20 декабря 2019г.
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    Тема: Помогите выбрать котел
    • Сегодня! Валерий223 Cегодня в 12:00 «Ответить»
      Мы сейчас достраиваем загородный дом, и остро стоит проблема с его отоплением, поскольку нужно выбрать подходящий котел. Посоветуйте, на что стоит обращать внимание при его выборе?
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