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    Тема: Как можно устроиться на работу таксистом?
    • Сегодня! Игорь Котлован Cегодня в 11:53 «Ответить»
      Доброго времени суток, форумчане! В общем то, мне дали отпуск на основной работе, но я без дела не могу сидеть, да и деньги нужны сейчас очень сильно, поэтому хочу устроиться таксистом, вы не можете подсказать как это сделать?
      • New! Иннокентий 34 Cегодня в 14:09 «Ответить»
        Даже не знаю, мне кажется намного лучше устроиться на другую работу, тем же грузчиком, они намного больше получают обычно, да, конечно бывают нормальный дни у таксистов, но это крайне редко.
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