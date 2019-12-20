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    Пт., 20 декабря 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Интернет-магазин
    • New! симма Cегодня в 10:27 «Ответить»
      Я задумываюсь о том, чтобы создать свой интернет-магазин, как вы думаете, сколько времени понадобится на его ракрутку и как сделать сайт максимально привлекательным и доступным для покупателя?
      • New! галучка Cегодня в 10:32 «Ответить»
        Многие люди покупают товары в итернете, так что у вас может быть много покупателей, если вы сделаете хороший сайт и эффективно прорекламируете его.
        • New! майбук Cегодня в 10:38 «Ответить»
          Сначала вам нужно создать сайт интернет-магазина, и только потом искать эффективные способы его раскрутки, я советую вам обратиться к специалистам и заказать создание сайта интернет магазина https://stik.pro/razrabotka-internet-magazina/ Потом можно будет настроить контекстную рекламу, она на мой взгляд максимально эффективная.
          • New! симма Cегодня в 10:43 «Ответить»
            Спасибо за совет, некоторые мои знакомые советовали обратиться к фрилансерам и заказать у них сайт интернет-магазина, но мне кажется у специалистов будет надёжнее, пусть даже эта услуга мне дороже обойдётся.
          • New! галучка Cегодня в 10:46 «Ответить»
            После того, как у вас уже будет сайт интернет-магазина, можно будет его прорекламировать в соцсетях, такой способ тоже довольно эффективный, думаю, что скоро у вас появятся первые покупатели.
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