Итак, скажите мне, можно ли отремонтировать принтер если местный "ремонтник его забраковал"? А-то стоило дать на месяц другу попользоваться и уехать в другую страну, так всё, вернулся и вместо рабочего принтера - получил абалденный муляж с застывшими чернилами. Промывать пробовал - не помогают никакие подорожники из интернета...
Да местные чинила обычно стадают откровенной фигней и абсолютно всё, до чего сами не могут додуматься, называют не тем случаем и предлогают сдать на запчасти за 1/8 цены) Не ведись, он или развести хочет тебя, или просто руки не очень прямые. Лучше свой принтер отдай туда, где производят сервисное обслуживание офисной техники. Мой офис сотрудничает с https://ruprinters.ru/info/service ними. Что да как я не знаю, одно только могу точно сказать - за последние два года еще ниодин принтер небыл выкинут на свалку)