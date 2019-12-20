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    Пт., 20 декабря 2019г.
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    Тема: Можно ли отремонтировать принтер?
    • semenovski Вчера в 21:59 «Ответить»
      Итак, скажите мне, можно ли отремонтировать принтер если местный "ремонтник его забраковал"? А-то стоило дать на месяц другу попользоваться и уехать в другую страну, так всё, вернулся и вместо рабочего принтера - получил абалденный муляж с застывшими чернилами. Промывать пробовал - не помогают никакие подорожники из интернета...
      • simonov Вчера в 22:05 «Ответить»
        Да местные чинила обычно стадают откровенной фигней и абсолютно всё, до чего сами не могут додуматься, называют не тем случаем и предлогают сдать на запчасти за 1/8 цены) Не ведись, он или развести хочет тебя, или просто руки не очень прямые. Лучше свой принтер отдай туда, где производят сервисное обслуживание офисной техники. Мой офис сотрудничает с https://ruprinters.ru/info/service ними. Что да как я не знаю, одно только могу точно сказать - за последние два года еще ниодин принтер небыл выкинут на свалку)
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