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    Чт., 19 декабря 2019г.
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    Тема: лучшая банковская карта
    • New! dackartt Cегодня в 18:42 «Ответить»
      Всем привет. Что вам может дать карточка ХАЛВА. Оформивши ее вы забудете о том что у вас может не быть денег на очередную покупку. За каждую покупку в магазинах Халва, вам буду начисляться бонусы которые сможете потом обменять. Что может быть еще выгоднее чем это? Многие известные люди пользуются такими картами. Для оформления карты переходите по ссылке
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