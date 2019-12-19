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    Чт., 19 декабря 2019г.
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    Тема: Сайты знакомств
    • Сегодня! Dima A Cегодня в 16:32 «Ответить»
      Я уже давно одинок, никак не могу познакомиться с хорошей девушкой. Друг мне советует на сайте знакомств зарегистрироваться. Реально не таком сайте найти вторую половинку?
      • Сегодня! Каролинка Cегодня в 16:36 «Ответить»
        Может проблема в вас, а не в девушке? Почему же вы долго в одиночестве находитесь. На сайте знакомств я бы вам не рекомендовал вторую половинку искать. Там странный контингент собирается.
        • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 16:39 «Ответить»
          Вас может заинтересовать веб-сайт КуМит https://coomeet.com/ru Это видеочат для знакомства с девушками, все профили на этом сайте реальные. В целом я согласен с вашим другом, вам реально нужно завести аккаунт на каком-то сайте знакомств. Тем более в наше время такой способ знакомства достаточно популярен. У меня друг себе жену нашел в интернете.
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