[u]Экстраверты и интроверты - миф или реальность?
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ИНТРОВЕРСИЯ,
личностная характеристика, описанная швейцарским психиатром и психологом К.Юнгом в 1910г., означающая дословно «обращенность внутрь». Интроверсия предполагает предпочтение человеком своего внутреннего мира воображения, богатого и созидательного объективной реальности. Интроверты обычно чувствительны, склонны к самоанализу и самокритике. Для них не характерны спонтанные действия, они не особенно общительны, им не свойственно выражение эмоций. Интроверт больше погружен в свои мысли и фантазии, часто предпочитает общению с людьми возможность предаться размышлениям.
ЭКСТРАВЕРСИЯ,
характеристика определенного типа личности. Человек является экстравертом, если его основные интересы лежат во внешнем, объективном мире, в котором он видит высшую ценность. Экстраверсия, таким образом, предполагает предпочтение социальных и практических аспектов жизни, в отличие от погружения в мир воображения и интроспекции.
. На каких таких основаниях люди были разделены на два «антагонистических» типа? Если это теоретическое исследование, то в основу должен быть положен какой-то математический описательный алгоритм физиологии человека – что полностью отсутствует. Если же это практическое наблюдение, что и есть реалии, то после многочисленных экспериментальных опытов на больших группах людей мы должны были бы получить два варианта подтверждения.
1. Один подразумевает неукоснительную верность догадке (см.схему - синим цветом). Это позволяет выдвигать многочисленные гипотезы по причинам разделения людей на типы (!), проводить дальнейшие описательные исследования каждой из групп: чувственный или же нет, спонтанный или же прагматичный...
2. Другой же вариант будет указывать на некую изначальную неточность предположения, что не даст как-то систематизировать и описать два антагонизма - дальнейшие исследования «методом тыка» становятся невозможны. Ведь если теория несколько расходится с практикой, то это списывается на некую изначально предполагаемую неточность установочных данных эксперимента или же интерпретацию полученных результатов (см.схему - синим цветом).
Если же в основу экспериментов берутся любые, придуманные «учёным» условия, а практика показывает отсутствие чёткого разделения, то мы получаем лишь подтверждение какого-то заложенного экспериментатором ни кому не понятного алгоритма.
Говорить о неточности постановки эксперимента или же обработке результата уже не имеет смысла – согласно теории вероятностей вариантов ответов становится на порядок больше.
[img]https://imageup.ru/img143/3525362/ehksperimenty-2.jpg[/img]
. Вся работа «психолога» современности держится на теории вероятностей и статистике, что подразумевает дружбу с головой и технарский склад мышления. Как же тогда объяснить дебилизм «научных работников», которые, не имея каких-то математических закономерностей разделения типов людей, проводят свои исследования на неграмотных предпосылках гуманитария К.Юнга из прошлого века? Причём относится это не только к данной теме, но и ко всему кругу решаемых «психологией» задач!
https://habr.com/ru/news/t/366255/
https://psyfactor.org/news/sciense61.htm
. Это узаконенное вредительство, возведённое в ранг государственности. Ведь от психологии отдельных групп мы переходим к обществу, а это уже политика и социология! Понт понта понтовского рулит миром, третируя и подавляя психически здоровых людей сиюминутными установками ищущего выгод крупного капитала и продажными настроениями, соответственно, 50% населения мира из баб!
. Например,
можно взглянуть на любое фото студенческого коллектива будущих психологов и увидеть, что прагматично думающих головой и уважающих и любящих математику парней там практически нет.