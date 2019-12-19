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    Чт., 19 декабря 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Ёмкость АКБ
    • Сегодня! симма Cегодня в 10:25 «Ответить»
      Всем пивет, нужно купить новый аккумулятор на машину, хочу спросить у вас влияет ли каким-то ли ёмкость аккумулятора на работу автомобиля? Какой АКБ лучше брать?
      • Сегодня! майбук Cегодня в 10:28 «Ответить»
        Чтобы вы знали, чем больше емкость, тем меньше в батарее ее внутреннее сопротивление, проще говоря емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает прибор.
        • Сегодня! симма Cегодня в 10:31 «Ответить»
          Если знаете, подскажите где можно приобрести хороший АКБ, сколько они вообще стоят, мне сказали, что хороший аккумулятор обойдётся мне больше десяти тысяч.
          • Сегодня! майбук Cегодня в 10:41 «Ответить»
            Аккумулятор вы можете приобрести в интернет-магазине, его цена действительно более десяти тысяч, некоторые модели даже больше сорока стоят,я советую вам рассмотреть вариант покупки аккумулятора Enersys [url]http://akb-battery.ru/akkumukyator/akb-enersys/[/url] Посмотрите все варианты, выберите себе наиболее подходящий.
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