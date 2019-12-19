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    Чт., 19 декабря 2019г.
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    Тема: Мег. Монстр глубины
    • Сегодня! Maui Cегодня в 00:45 «Ответить»
      Не ожидал увидеть Стетхема в очередном ужастике. В целом только из-за него и взялся за просмотр Мег. Монстр глубины http://see.kinosayt.online/891-meg-monst...smotret-hd.html Не ожидая ничего хорошего, получил яркие впечатления и даже поменял первоначальное мнение о картине. Сюжет неплохой, но особенно спецэффекты мне понравились.
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