Раньше мы сотрудничали с одним поставщиком, у которого закупали электросварные трубы. Но этот поставщик решил изменить условия сотрудничества и наша компания с ними не согласна. Теперь вот ищу нового поставщика, возможно Вы мне кого-то посоветуете?
Хочу Вас сразу предупредить, что цены на трубы у всех поставщиков практически одинаковые, потому что конкуренция довольно большая. Поэтому не надейтесь найти какой-то уж слишком выгодный вариант, помните о том, что бесплатный сыр только в мышеловке.
Не стоит спешить разрывать сотрудничество с этим поставщиком, вдруг Вы так и не сможете найти вариант получше. В общем рассмотрите все доступные варианты, сравните цены и условия сотрудничества, а только потом решайте с каким поставщиком договариваться.
Хорошие электросварные трубы никак не могут стоить слишком дешево, потому что их производство назвать дешевым уж никак нельзя. Я обычно отдаю предпочтению трубам отечественного производства, это наверное самый оптимальный вариант между ценой и качеством. А что касается выбора поставщика, то главное чтобы он был надежным и не задерживал поставки. Кстати говоря, приобрести электросварные трубы можно вот тут: https://mostorgmet.ru/trubi-elektrosvarnie