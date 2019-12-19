Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 19 декабря 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 147 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Нужно закупить электросварные трубы
    • nedaxib Вчера в 21:08 «Ответить»
      Раньше мы сотрудничали с одним поставщиком, у которого закупали электросварные трубы. Но этот поставщик решил изменить условия сотрудничества и наша компания с ними не согласна. Теперь вот ищу нового поставщика, возможно Вы мне кого-то посоветуете?
      • kofeek Вчера в 21:18 «Ответить»
        Хочу Вас сразу предупредить, что цены на трубы у всех поставщиков практически одинаковые, потому что конкуренция довольно большая. Поэтому не надейтесь найти какой-то уж слишком выгодный вариант, помните о том, что бесплатный сыр только в мышеловке.
        • gorec Вчера в 21:55 «Ответить»
          Не стоит спешить разрывать сотрудничество с этим поставщиком, вдруг Вы так и не сможете найти вариант получше. В общем рассмотрите все доступные варианты, сравните цены и условия сотрудничества, а только потом решайте с каким поставщиком договариваться.
          • bomckal Вчера в 22:35 «Ответить»
            Хорошие электросварные трубы никак не могут стоить слишком дешево, потому что их производство назвать дешевым уж никак нельзя. Я обычно отдаю предпочтению трубам отечественного производства, это наверное самый оптимальный вариант между ценой и качеством. А что касается выбора поставщика, то главное чтобы он был надежным и не задерживал поставки. Кстати говоря, приобрести электросварные трубы можно вот тут: https://mostorgmet.ru/trubi-elektrosvarnie
          Вывести


          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2019г.

          Форум Нижнего Новгорода