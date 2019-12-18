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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Флюорография
    • Сегодня! Минора Cегодня в 16:51 «Ответить»
      Девочки, подскажите, можно ли делать флюорографию при беременности на раннем сроке?
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