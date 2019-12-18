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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Тема: Что вы думаете о трейдинге?
    • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 16:12 «Ответить»
      Всем доброго времени суток. Есть тут те кто увлекается трейдингом? Поделитесь мнением и опытом, что вообще думаете о торговле? Возможно ли на этом заработать, и стоит ли вообще пробовать себе в этом деле?
      • Сегодня! Hakan Cегодня в 16:37 «Ответить»
        Я пока что учусь на демо счете. В основном у меня плюсы, Но по началу было много минусов. На реальные деньги пока не решаюсь пробовать торговать, но скоро думаю закину минималку, для начала.
        • Сегодня! Zoro Cегодня в 16:52 «Ответить»
          Почему бы нет. Если вы хотите, значит стоит попробовать, а там решите, подходит вам такой вид заработка или не подходит. Лично я давно занимаюсь трейдингом, мне нравится. Сейчас - это практически мой основной вид заработка. Правда времени очень много занимает. Я практически сутками сижу за компом, слежу за графиком. Слышал, что некоторые трейдеры применяют торговых роботов. Хочу тоже попробовать. Нашел даже сайт где продают разные программы, только вот не знаю, что из них выбрать. Может кто то покупал себе, посоветуйте, какая из этих программ лучше https://daytradingschool.ru/magazin-torgovyx-robotov/
          • Сегодня! Valentinchch Cегодня в 17:25 «Ответить»
            Конечно же стоит. Я только когда начал торговать на бинарных опционах, понял, что такое хорошо зарабатывать. До этого, все мои попытки заработка в интернете были жалким подобием.
            • New! piperfigura Cегодня в 17:32 «Ответить»
              Я считаю, что киберспорт - это тоже спорт, потому что люди которые занимаются этим профессионально, они имеют офигенную реакцию, и в целом очень много времени уделяют своей деятельности, чтоб также оставаться на высоком уровне, тренируются без конца. Многие посчитают это баловством, но точно не я. Честно, и сам любитель поиграть на деньги без первого взноса! Меня очень привлекает азартная сфера и я люблю играть на разных казино, крутить слоты и кайфовать от этого вида деятельности.
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