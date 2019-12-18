Почему бы нет. Если вы хотите, значит стоит попробовать, а там решите, подходит вам такой вид заработка или не подходит. Лично я давно занимаюсь трейдингом, мне нравится. Сейчас - это практически мой основной вид заработка. Правда времени очень много занимает. Я практически сутками сижу за компом, слежу за графиком. Слышал, что некоторые трейдеры применяют торговых роботов. Хочу тоже попробовать. Нашел даже сайт где продают разные программы, только вот не знаю, что из них выбрать. Может кто то покупал себе, посоветуйте, какая из этих программ лучше