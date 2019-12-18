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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Тема: Ремонт сцепления в Нижнем Новгороде.
    • Сегодня! lansMILA Cегодня в 14:17 «Ответить»
      В мае обращалась к специалистам по ремонту сцепления, поставили новые накладки на диск, но сейчас опять появились посторонние звуки при включении и выключении. Хочу найти хороший сервис, чтобы наконец определить в чем поломка. У кого есть опыт в таком вопросе, поделитесь, пожалуйста.
      • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 14:26 «Ответить»
        Стараюсь проходить техосмотр регулярно во избежание каких-то дорогих ремонтов. Вот полгода назад делал полную диагностику в автосервисе БестВей https://[url]www.bestwayservice.ru/remon...cepleniya[/URL] , оказалось что диск сцепления полностью изношен, сделали все оперативно и качественно. Обслуживаюсь у них недавно, но пока все устраивает.
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