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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Тема: Потерял фонарик от шлема
    • Сегодня! Malage Cегодня в 11:32 «Ответить»
      Здравствуйте, дорогие друзья! В общем на днях случилась неприятная ситуация, а именно у меня потерялся фонарик от шлема, в моей работе без него нельзя выезжать, и пока начальство не узнало, срочно нужно его приобрести, можете подсказать, где это можно сделать?
      • Сегодня! Иннокентий 34 Cегодня в 15:04 «Ответить»
        Ну пока можете купить обычный фонарик, пока не найдете решение, он в принципе дизайнерски никак отличается, разве что да, функционал у обычного фонарика не такой, но все же.
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