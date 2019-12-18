В интерьере больше всего нравится плитка.Сейчас для отделки кухни и ванной рассматриваем тонкие керамогранитные плиты Arch-Skin, интересует, как они в плане ухода и эксплуатации.Поделитесь своим опытом, если можно, оставьте ссылку магазина с хорошим ассортиментом.
Мы на кухне сделали отделку плитами Arch-Skin не только стен и полов, а также столешницы. Смотрится супер стильно, а также практично, благодаря влагостойкости и жаропрочности. По рекомендациям многих знакомых заказывали плитку здесь https://masterproff.ru/keramogranit/ars-arch-skin , выбрать есть из чего, к качеству претензий никаких.