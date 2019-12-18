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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Купить керамику Arch-Skin.
    • Сегодня! mariMARA Cегодня в 01:51 «Ответить»
      В интерьере больше всего нравится плитка.Сейчас для отделки кухни и ванной рассматриваем тонкие керамогранитные плиты Arch-Skin, интересует, как они в плане ухода и эксплуатации.Поделитесь своим опытом, если можно, оставьте ссылку магазина с хорошим ассортиментом.
      • Сегодня! polyanYUL Cегодня в 01:58 «Ответить»
        Мы на кухне сделали отделку плитами Arch-Skin не только стен и полов, а также столешницы. Смотрится супер стильно, а также практично, благодаря влагостойкости и жаропрочности. По рекомендациям многих знакомых заказывали плитку здесь https://masterproff.ru/keramogranit/ars-arch-skin , выбрать есть из чего, к качеству претензий никаких.
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