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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Сноуборд
    • ОлечкаК Вчера в 20:14 «Ответить»
      Едим на праздники кататься на лыжах в Красную поляну, но очень переживаю, что дети не умеют кататься и что при этом делать не понимаю. вот и встал вопрос, что делать можно ли найти инструктора, который сможет научить кататься на горных лыжах и сноуборде, а не просто отдать деньги.
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