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Ср., 18
декабря
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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Камень для мощения дорожек
Форум:
Строительство и ремонт
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Тема:
Камень для мощения дорожек
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Shuksher
Вчера в 19:29
«Ответить»
Какой камень лучше использовать для мощения дорожек в саду частного дома? Есть проект ландшафтного дизайна, но материалы еще не утверждены. Какой вы использовали?
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