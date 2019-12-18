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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Маркетинг и рекламная деятельность.
    • galina116 Вчера в 17:04 «Ответить»
      Работаем к Фусяш Максимом Геннадьевичем уже 2 года. Качество и профессионализм. Планируем запустить новую рекламную компанию по продвижению бренда. Если уж заказывать услуги по рекламе, то только у опытного специалиста по рекламе и маркетингу Фусяш М.Г. Рекомендую.
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