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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Подскажите где посмотреть интересные модели женских брюк?
    • artinvest Вчера в 14:32 «Ответить»
      Подскажите где можно посмотреть интересные модели женских брюк? Хочу заказать что-то новое в ателье для пошива. Или может даже куплю если будет интересный вариант брюк
      • valerysikorsky Вчера в 16:43 «Ответить»
        интересные модели женских брюк я недавно видел на сайте Potis&Verso, зайдите и посмотрите, там можно заказать себе не только брюки, а и другие варианты женского гардероба. Конкретно элегантные брюки смотрите тут - https://potisverso.ru/kategorii/bruki
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