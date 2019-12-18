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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Интересная информация о Турции
    • Krisstinna Вчера в 11:49 «Ответить»
      Если Вы решили съездить на отдых, в путешествие или купить квартиру в Турции следует ознакомиться с полезной информацией и узнать все новости Турции на сайте https://statusproperty.ru/news. Здесь всегда свежая и интересная информация в блоге о Турции для туристов и о покупки недвижимости в стране. Ознакомившись с информацией на сайте можно правильно выбрать маршрут для путешествий, узнать, что нового сейчас в стране или подумать и подобрать подходящее жилье для покупки в Турции. На сайте имеются телефоны для справок и консультант, который поможет при возникновении каких-либо вопросов о покупке недвижимости.
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