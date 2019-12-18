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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Вакансия инженер - конструктор 1 категории
    • rpkb Вчера в 10:52 «Ответить»
      В АО Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро (г. Раменское) требуется инженер - конструктор 1 категории.


      Обязанности:

      - разработка структурных и принципиальных схем
      - моделирование схем
      - участие в разработке конфигурация FPGA
      - участие в трассировке печатных плат
      - участие в разработке и отладке ПО встроенных микроконтроллеров
      - выпуск технической документации по ЕСКД


      Требования:

      - высшее образование
      - знание цифровой схемотехники
      - знание современной электронной базы (микропроцессоры и микроконтроллеры, память, контроллеры шин, источники питания)
      - навыки конструирования и трассировки печатных плат
      - опыт работы с ПЛИС (FPGA)
      - навыки работы в САПР Mentor Graphics ЕЕ (или аналогичных)
      - опыт работы с МК
      - опыт работы с высокоскоростными интерфейсами (PCl Express, Ethernet)


      Условия:

      - Оформление в соответствии с ТК РФ;
      - официальная заработная плата (оклад + ежемесячная премия). Оклад от 62 659 до 83 399 + премия 50% от оклада + плюс премии по проектам Уровень заработный платы обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.;
      - предоставление комфортабельного общежития квартирного типа, для иногородних, временная регистрация;
      - выплата заработной платы 2 раза в месяц, равными частями;
      - прикрепление к поликлинике;
      - профсоюз, коллективный договор;
      - компенсация стоимости отдыха работников и их детей;
      - компенсация абонемента в бассейн, бесплатные секции: хоккей, баскетбол, волейбол, футбол, возможность приобретения абонемента со скидкой в фитнес центры: "Гордей", "Мой спорт";
      - предоставление дополнительного отпуска за отсутствие больничных, дополнительных оплачиваемых выходных по К.Д;
      - возможность повышения квалификации за счет работодателя;
      - корпоративные мероприятия для работников и их детей, подарки к праздникам, спартакиады.(В организации действует Совет молодежи).



      Контактная информация
      +7 (926) 9142819
      +7 (496) 4616951
      rpkb@yandex.ru

      Адрес
      Московская область, г. Раменское, улица Гурьева, 2
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