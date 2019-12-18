В АО Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро (г. Раменское) требуется инженер - конструктор 1 категории.
Обязанности:
- разработка структурных и принципиальных схем
- моделирование схем
- участие в разработке конфигурация FPGA
- участие в трассировке печатных плат
- участие в разработке и отладке ПО встроенных микроконтроллеров
- выпуск технической документации по ЕСКД
Требования:
- высшее образование
- знание цифровой схемотехники
- знание современной электронной базы (микропроцессоры и микроконтроллеры, память, контроллеры шин, источники питания)
- навыки конструирования и трассировки печатных плат
- опыт работы с ПЛИС (FPGA)
- навыки работы в САПР Mentor Graphics ЕЕ (или аналогичных)
- опыт работы с МК
- опыт работы с высокоскоростными интерфейсами (PCl Express, Ethernet)
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- официальная заработная плата (оклад + ежемесячная премия). Оклад от 62 659 до 83 399 + премия 50% от оклада + плюс премии по проектам Уровень заработный платы обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.;
- предоставление комфортабельного общежития квартирного типа, для иногородних, временная регистрация;
- выплата заработной платы 2 раза в месяц, равными частями;
- прикрепление к поликлинике;
- профсоюз, коллективный договор;
- компенсация стоимости отдыха работников и их детей;
- компенсация абонемента в бассейн, бесплатные секции: хоккей, баскетбол, волейбол, футбол, возможность приобретения абонемента со скидкой в фитнес центры: "Гордей", "Мой спорт";
- предоставление дополнительного отпуска за отсутствие больничных, дополнительных оплачиваемых выходных по К.Д;
- возможность повышения квалификации за счет работодателя;
- корпоративные мероприятия для работников и их детей, подарки к праздникам, спартакиады.(В организации действует Совет молодежи).
Контактная информация
+7 (926) 9142819
+7 (496) 4616951 rpkb@yandex.ru
Адрес
Московская область, г. Раменское, улица Гурьева, 2