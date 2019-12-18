В АО Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро (г. Раменское) требуется инженер - конструктор 1 категории.Обязанности:- разработка структурных и принципиальных схем- моделирование схем- участие в разработке конфигурация FPGA- участие в трассировке печатных плат- участие в разработке и отладке ПО встроенных микроконтроллеров- выпуск технической документации по ЕСКДТребования:- высшее образование- знание цифровой схемотехники- знание современной электронной базы (микропроцессоры и микроконтроллеры, память, контроллеры шин, источники питания)- навыки конструирования и трассировки печатных плат- опыт работы с ПЛИС (FPGA)- навыки работы в САПР Mentor Graphics ЕЕ (или аналогичных)- опыт работы с МК- опыт работы с высокоскоростными интерфейсами (PCl Express, Ethernet)Условия:- Оформление в соответствии с ТК РФ;- официальная заработная плата (оклад + ежемесячная премия). Оклад от 62 659 до 83 399 + премия 50% от оклада + плюс премии по проектам Уровень заработный платы обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.;- предоставление комфортабельного общежития квартирного типа, для иногородних, временная регистрация;- выплата заработной платы 2 раза в месяц, равными частями;- прикрепление к поликлинике;- профсоюз, коллективный договор;- компенсация стоимости отдыха работников и их детей;- компенсация абонемента в бассейн, бесплатные секции: хоккей, баскетбол, волейбол, футбол, возможность приобретения абонемента со скидкой в фитнес центры: "Гордей", "Мой спорт";- предоставление дополнительного отпуска за отсутствие больничных, дополнительных оплачиваемых выходных по К.Д;- возможность повышения квалификации за счет работодателя;- корпоративные мероприятия для работников и их детей, подарки к праздникам, спартакиады.(В организации действует Совет молодежи).Контактная информация+7 (926) 9142819+7 (496) 4616951АдресМосковская область, г. Раменское, улица Гурьева, 2