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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Тема: Вакансия ведущий математик
    • rpkb Вчера в 10:50 «Ответить»
      В АО Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро (г. Раменское) требуется ведущий математик.


      Обязанности:
      - разработка, внедрение и сопровождение технологии верификации ПО
      - верификация проектов ПО


      Требования:
      - высшее образование
      - опыт работы инженером - программистом не менее 5 лет
      - уверенное знание С, Eclipse, любого скриптового языка
      - опыт верификации / тестирования или разработки ПО на С/С++
      - знание и понимание методов и подходов проектирования в соответствии с требованиями КТ-178/DO-178 КАК ПРЕИМУЩЕСТВО


      Условия:

      - Оформление в соответствии с ТК РФ;
      - официальная заработная плата (оклад + ежемесячная премия). Оклад от 62 659 до 91 739 + премия 50% от оклада. Уровень заработный платы обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.;
      - предоставление комфортабельного общежития квартирного типа, для иногородних, временная регистрация;
      - выплата заработной платы 2 раза в месяц, равными частями;
      - прикрепление к поликлинике;
      - профсоюз, коллективный договор;
      - компенсация стоимости отдыха работников и их детей;
      - компенсация абонемента в бассейн, бесплатные секции: хоккей, баскетбол, волейбол, футбол, возможность приобретения абонемента со скидкой в фитнес центры: "Гордей", "Мой спорт";
      - предоставление дополнительного отпуска за отсутствие больничных, дополнительных оплачиваемых выходных по К.Д;
      - возможность повышения квалификации за счет работодателя;
      - корпоративные мероприятия для работников и их детей, подарки к праздникам, спартакиады.(В организации действует Совет молодежи).



      Контактная информация
      +7 (926) 9142819
      +7 (496) 4616951
      rpkb@yandex.ru

      Адрес
      Московская область, г. Раменское, улица Гурьева, 2
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