В АО Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро (г. Раменское) требуется ведущий математик.Обязанности:- разработка, внедрение и сопровождение технологии верификации ПО- верификация проектов ПОТребования:- высшее образование- опыт работы инженером - программистом не менее 5 лет- уверенное знание С, Eclipse, любого скриптового языка- опыт верификации / тестирования или разработки ПО на С/С++- знание и понимание методов и подходов проектирования в соответствии с требованиями КТ-178/DO-178 КАК ПРЕИМУЩЕСТВОУсловия:- Оформление в соответствии с ТК РФ;- официальная заработная плата (оклад + ежемесячная премия). Оклад от 62 659 до 91 739 + премия 50% от оклада. Уровень заработный платы обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.;- предоставление комфортабельного общежития квартирного типа, для иногородних, временная регистрация;- выплата заработной платы 2 раза в месяц, равными частями;- прикрепление к поликлинике;- профсоюз, коллективный договор;- компенсация стоимости отдыха работников и их детей;- компенсация абонемента в бассейн, бесплатные секции: хоккей, баскетбол, волейбол, футбол, возможность приобретения абонемента со скидкой в фитнес центры: "Гордей", "Мой спорт";- предоставление дополнительного отпуска за отсутствие больничных, дополнительных оплачиваемых выходных по К.Д;- возможность повышения квалификации за счет работодателя;- корпоративные мероприятия для работников и их детей, подарки к праздникам, спартакиады.(В организации действует Совет молодежи).Контактная информация+7 (926) 9142819+7 (496) 4616951АдресМосковская область, г. Раменское, улица Гурьева, 2