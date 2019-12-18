В АО Раменское Приборостроительное Конструкторское Бюро (г. Раменское) требуется ведущий математик.
Обязанности:
- разработка, внедрение и сопровождение технологии верификации ПО
- верификация проектов ПО
Требования:
- высшее образование
- опыт работы инженером - программистом не менее 5 лет
- уверенное знание С, Eclipse, любого скриптового языка
- опыт верификации / тестирования или разработки ПО на С/С++
- знание и понимание методов и подходов проектирования в соответствии с требованиями КТ-178/DO-178 КАК ПРЕИМУЩЕСТВО
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- официальная заработная плата (оклад + ежемесячная премия). Оклад от 62 659 до 91 739 + премия 50% от оклада. Уровень заработный платы обсуждается с каждым кандидатом индивидуально.;
- предоставление комфортабельного общежития квартирного типа, для иногородних, временная регистрация;
- выплата заработной платы 2 раза в месяц, равными частями;
- прикрепление к поликлинике;
- профсоюз, коллективный договор;
- компенсация стоимости отдыха работников и их детей;
- компенсация абонемента в бассейн, бесплатные секции: хоккей, баскетбол, волейбол, футбол, возможность приобретения абонемента со скидкой в фитнес центры: "Гордей", "Мой спорт";
- предоставление дополнительного отпуска за отсутствие больничных, дополнительных оплачиваемых выходных по К.Д;
- возможность повышения квалификации за счет работодателя;
- корпоративные мероприятия для работников и их детей, подарки к праздникам, спартакиады.(В организации действует Совет молодежи).
Контактная информация
+7 (926) 9142819
+7 (496) 4616951 rpkb@yandex.ru
Адрес
Московская область, г. Раменское, улица Гурьева, 2