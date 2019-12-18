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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Стоит ли создавать интернет-магазин для товаров детского и женского ассортимента?
    • Велиника Вчера в 10:30 «Ответить»
      Я продаю товары детского и женского ассортимента через соцсети. Но там сейчас тоже большая конкуренция. Скажите, может создать ещё и интернет-магазин? Как думаете, продажи увеличатся?
      • ANNAC Вчера в 10:35 «Ответить»
        Не факт, но попробовать можно. Конкуренция сейчас везде большая и интернет-магазинов очень уж много, выживают большие, где цены ниже.
        • Lordnast Вчера в 10:48 «Ответить»
          Если ничего не делать, то тогда нужно плыть по течению и думать о том, что вдруг что-то само изменится. Как раз нужно думать о том, что все, что делается, приносит результат. Поэтому пожелание автору - пробуйте, чтоб потом не корить себя за то, что не использовали и этот шанс.
        • Светина Вчера в 11:09 «Ответить»
          Конечно увеличатся, ведь вы получите больше потенциальных клиентов. Кто-то купит товар, кто-то посмотрит ассортимент и друзьям расскажет, но женщины обычно долго выбирают и любят все рассмотреть, подумать, виртуально на себя примерить. Так что они могут снова потом вернуться и купить. И если вам нужна разработка интернет магазина, то лучше обращаться к специалистам, которые делают такие работы под ключ https://stik.pro/razrabotka-internet-magazina/
          • Мастер Вчера в 12:43 «Ответить»
            Делайте заголовки тем грамотно и осмысленными, иначе забаню.
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