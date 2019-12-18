Если ничего не делать, то тогда нужно плыть по течению и думать о том, что вдруг что-то само изменится. Как раз нужно думать о том, что все, что делается, приносит результат. Поэтому пожелание автору - пробуйте, чтоб потом не корить себя за то, что не использовали и этот шанс.
Конечно увеличатся, ведь вы получите больше потенциальных клиентов. Кто-то купит товар, кто-то посмотрит ассортимент и друзьям расскажет, но женщины обычно долго выбирают и любят все рассмотреть, подумать, виртуально на себя примерить. Так что они могут снова потом вернуться и купить. И если вам нужна разработка интернет магазина, то лучше обращаться к специалистам, которые делают такие работы под ключ https://stik.pro/razrabotka-internet-magazina/