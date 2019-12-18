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    Ср., 18 декабря 2019г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Требы онлайн
    • Hericus Вчера в 10:27 «Ответить»
      Не подскажете, есть ли возможность как-то через интернет заказать требу, будь то Молебен или Крещение? Не всегда есть возможность сделать это лично. Может, технологии уже дошли до такого.
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